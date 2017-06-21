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Кириленко поздравил женскую сборную России с победой на Кубке мира по баскетболу 3x3

Спорт
21 июня, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В финале российская команда в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой обыграла венгерок со счетом 19:12

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Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что женской сборной России по баскетболу в формате 3x3, победившей на Кубке мира, удалось компенсировать неудачу российской команды на чемпионате Европы по баскетболу. Слова Кириленко приводит пресс-служба РФБ.

В среду женская сборная России впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте. В финале российская команда в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой обыграла венгерок со счетом 19:12. Во вторник женская сборная России по баскетболу проиграла гречанкам в матче за право выступать в четвертьфинале чемпионата Европы и выбыла из турнира, проходящем в Чехии.

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"Поздравляю наших девушек с заслуженной победой, они молодцы, - сказал Кириленко. - Всего две недели назад баскетбол 3х3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они лучшие в мире".

"Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта, - добавил президент РФБ. - А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня - от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную".

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

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