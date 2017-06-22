Исполнительный директор команды "Формулы-1" "Заубер" покинул свой пост

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мониша Кальтенборн покинула должность исполнительного директора швейцарской команды чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" "Заубер". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"С сожалением сообщаем, что по обоюдному согласию сторон из-за расходящихся взглядов на будущее Мониша Кальтенборн незамедлительно оставляет свой пост. Мы благодарим ее за многолетнее уверенное управление и желаем всего наилучшего", - говорится в заявлении руководства компании.
Отмечается, что кандидат на вакантную должность будет объявлен в ближайшее время.
"Заубер" после семи этапов чемпионата 2017 года занимает предпоследнее девятое место в кубке конструкторов с 4 очками. За команду выступают пилоты Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.