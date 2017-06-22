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МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября

Спорт
22 июня, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Томас Бах отметил, что МОК еще не до конца расследовал дело о возможных допинговых манипуляциях на Олимпиаде 2014 года

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Томас Бах

Томас Бах

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября 2017 года. Слова Баха приводит издание New York Times.

"Нас удивляет, что кто-то в России думал, будто прошлое должно быть забыто. Вы не должны забывать о том, что произошло в Сочи. Мы ясно дали понять: за то, что там было, нужно понести наказание", - сказал Бах. Он отметил, что решение о наказании за возможные нарушения на Играх в Сочи должно быть принято "не позднее" октября 2017 года.

"Мы хотим решить это дело как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко система (допинговых) манипуляций была укоренена", - добавил он.

"С одной стороны, мы видели, что президент Путин сказал: "Да, у нас была проблема, мы должны признать это", с другой - некоторые чиновники и парламентарии продолжают это все игнорировать", - добавил глава МОК.

Независимая комиссия Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Макларен презентовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года в Лондоне, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

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