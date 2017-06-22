"Зенит" намерен приобрести футболиста "Барселоны" Мунира за €20 млн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет купить нападающего "Барселоны" Мунира. Об этом сообщает радиостанция Catalunya Rаdio.

Отмечается, что "Барселона" объявила стартовую цену за игрока - €20 млн. Срок контракт футболиста с каталонцами истекает в 2019 году.

В прошедшем сезоне Мунир выступал за "Валенсию" на правах аренды, на счету 21-летнего испанца марокканского происхождения семь голов в 35 матчах во всех турнирах.