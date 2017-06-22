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"Зенит" намерен приобрести футболиста "Барселоны" Мунира за €20 млн

Спорт
22 июня, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Прошедший сезон испанец марокканского происхождения провел в "Валенсии" на правах аренды

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Мунир

Мунир

© EPA/RAUL CARO

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет купить нападающего "Барселоны" Мунира. Об этом сообщает радиостанция Catalunya Rаdio.

Отмечается, что "Барселона" объявила стартовую цену за игрока - €20 млн. Срок контракт футболиста с каталонцами истекает в 2019 году.

В прошедшем сезоне Мунир выступал за "Валенсию" на правах аренды, на счету 21-летнего испанца марокканского происхождения семь голов в 35 матчах во всех турнирах.

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