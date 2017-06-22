СМИ: итальянский клуб СПАЛ интересуется полузащитником "Зенита" Эрнани

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб СПАЛ заинтересован в приобретении бразильского полузащитника российского "Зенита" Эрнани. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
СПАЛ рассматривает вариант аренды 23-летнего бразильца. Сообщается, что спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти уже контактировал с агентом футболиста.
Клуб из города Феррара вышел в Серию А (высший дивизион итальянского футбола) по итогам прошедшего сезона.
Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт-петербургской команды во всех турнирах.