Первый тестовый матч в "Лужниках" планируется провести в ноябре

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Первый тестовый футбольный матч перед чемпионатом мира 2018 года на стадионе "Лужники" планируется провести в ноябре. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что "Лужники" были сданы в эксплуатацию.

"Вы понимаете, что это новый стадион. Строители его нам официально сдали, сейчас идут работы по наладке всех систем. Планируем провести первый официальный тестовый матч при полной загрузке в ноябре, надеюсь, что РФС [Российский футбольный союз] нам подтвердит этот месяц. Все пока предварительно, но мы к этому времени будем однозначно готовы", - сказал Гуляев.

Реконструкция "Лужников", крупнейшего стадиона в России, началась в 2013 году. На прошлой неделе было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции - 81 тысяча зрителей. "Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко, планируется, что обновленные "Лужники" откроются матчем с участием сборной России. При этом в СМИ появлялась информация, что первой игрой на стадионе может стать товарищеский матч команд России и Бразилии.