Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Третьяк заявил, что гордится Бобровским после признания его лучшим вратарем сезона НХЛ

Спорт
22 июня, 10:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Президент ФХР отметил, что мастерство вратаря определяется его стабильностью

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вратарь сборной России Сергей Бобровский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк (слева направо)

Сергей Бобровский и Владислав Третьяк

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Признание российского голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2016/17 вызывает гордость. Об этом ТАСС заявил трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Бобровский второй раз в карьере получил "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Первую награду он получил по итогам сезона-2012/13.

"Конкуренции в НХЛ очень большая, - сказал Третьяк. - Там очень много классных вратарей, но выигрывает тот, кто стабильно проводит каждую игру. У Бобровского нет такого, что один матч он играет хорошо, а другой - плохо. Сегодня мастерство вратаря определяется по его стабильности".

"Мы гордимся Бобровским и тем, что отечественная школа хоккея высоко ценится. Мы поздравляем Сергея и желаем ему хорошего отдыха", - добавил Третьяк.

По итогам регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Он является единственным российским вратарем, получавшим приз "Везина Трофи".

Смотрите также

Бобровский: многое должно сойтись для выигрыша приза лучшему вратарю сезона в НХЛ

Бобровский, Кучеров и Панарин попали в символические сборные сезона НХЛ

Сергей Бобровский назван лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
4
Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями
Игорь Акинфеев пропускает гол в матче группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
16
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
3
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
Прооперированный в Германии губернатор Тулеев продолжает лечение в Кемерове
6
В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра
7
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
Темы дня
Загрузка...
Реклама