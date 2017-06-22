Третьяк заявил, что гордится Бобровским после признания его лучшим вратарем сезона НХЛ

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МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Признание российского голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского лучшим вратарем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2016/17 вызывает гордость. Об этом ТАСС заявил трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Бобровский второй раз в карьере получил "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Первую награду он получил по итогам сезона-2012/13.
"Конкуренции в НХЛ очень большая, - сказал Третьяк. - Там очень много классных вратарей, но выигрывает тот, кто стабильно проводит каждую игру. У Бобровского нет такого, что один матч он играет хорошо, а другой - плохо. Сегодня мастерство вратаря определяется по его стабильности".
"Мы гордимся Бобровским и тем, что отечественная школа хоккея высоко ценится. Мы поздравляем Сергея и желаем ему хорошего отдыха", - добавил Третьяк.
По итогам регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Он является единственным российским вратарем, получавшим приз "Везина Трофи".