Мутко: женская сборная РФ по баскетболу 3x3 имеет серьезные шансы на золото Игр-2020

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по баскетболу в формате 3x3 входит в мировую элиту, поэтому имеет серьезные шансы на золотые медали Олимпийских игр 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В среду российская сборная впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте. В финале российские баскетболистки в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой обыграли венгерок со счетом 19:12. Ранее Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

"Я считаю, что в этой дисциплине баскетбола у нас неплохие команды. Конечно, такая победа на чемпионате мира очень важна, тем более после того, как эта дисциплина стала олимпийской. Мы всегда под новые виды спорта принимаем программы поддержки и развития, и сейчас очень важно, чтобы федерация, министерство спорта, центр сборных команд с учетом этой победы, на базе этой сборной, сделали план подготовки к 2020 году. Нужно оказать всяческое содействие этой команде, чтобы она ни в чем не нуждалась и спокойно готовилась к Олимпийским играм в Токио", - заявил Мутко.

"Не всегда автоматом получается перенести результаты с мировых первенств на Олимпиаду. Наша женская сборная сегодня входит в мировую элиту, значит, у команды есть потенциал. Это касается всех видов спорта - если команда входит в элиту, то у нее есть серьезный шанс на олимпийское золото", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.