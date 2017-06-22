Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: женская сборная РФ по баскетболу 3x3 имеет серьезные шансы на золото Игр-2020

Спорт
22 июня, 10:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В среду российская сборная впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по баскетболу в формате 3x3 входит в мировую элиту, поэтому имеет серьезные шансы на золотые медали Олимпийских игр 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Смотрите также

Женская сборная России впервые выиграла Кубок мира по баскетболу в формате 3x3

В среду российская сборная впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходил во французском Нанте. В финале российские баскетболистки в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой обыграли венгерок со счетом 19:12. Ранее Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.

"Я считаю, что в этой дисциплине баскетбола у нас неплохие команды. Конечно, такая победа на чемпионате мира очень важна, тем более после того, как эта дисциплина стала олимпийской. Мы всегда под новые виды спорта принимаем программы поддержки и развития, и сейчас очень важно, чтобы федерация, министерство спорта, центр сборных команд с учетом этой победы, на базе этой сборной, сделали план подготовки к 2020 году. Нужно оказать всяческое содействие этой команде, чтобы она ни в чем не нуждалась и спокойно готовилась к Олимпийским играм в Токио", - заявил Мутко.

"Не всегда автоматом получается перенести результаты с мировых первенств на Олимпиаду. Наша женская сборная сегодня входит в мировую элиту, значит, у команды есть потенциал. Это касается всех видов спорта - если команда входит в элиту, то у нее есть серьезный шанс на олимпийское золото", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Смотрите также

Кириленко поздравил женскую сборную России с победой на Кубке мира по баскетболу 3x3

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
4
Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями
Игорь Акинфеев пропускает гол в матче группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
16
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
2
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
3
Солист Bad Boys Blue записал видеообращение к томским медикам, сделавшим ему операцию
4
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
5
Прооперированный в Германии губернатор Тулеев продолжает лечение в Кемерове
6
В Москве в ближайшие часы вновь ожидаются дождь и усиление ветра
7
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
Темы дня
Загрузка...
Реклама