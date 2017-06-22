Французский баскетболист Вестерманн перешел из "Жальгириса" в ЦСКА

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА подписал контракт с французским защитником Лео Вестерманном, ранее выступавшим за литовский "Жальгирис". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение между клубом и игроком подписано по схеме "1+1".

"Здорово стать частью легендарного клуба и отличной команды. Определенно, это огромный шаг в моей карьере, и я счастлив столкнуться с новым испытанием, с нетерпением жду начала совместной работы с одноклубниками и штабом", - сказал 24-летний француз.

"Приветствуем в наших рядах игрока, который может выступать на позициях первого и второго номеров, обладает не только хорошими габаритами, но и знаниями, умением создавать ситуации для себя и партнеров на самом высоком уровне. Лео мотивирован и восхищен возможностью играть за нашу команду. Желаю ему здоровья и удачи в форме ЦСКА", - прокомментировал приход новичка главный тренер команды Димитрис Итудис.

В прошедшем сезоне француз провел за "Жальгирис" в чемпионате Литвы 42 матча, в среднем набирая 6,7 очка. В Евролиге Вестерманн выходил на площадку в 30 играх, набирая в среднем 8,2 очка.