Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпиаду 2018 года посетят около 60 российских призеров Игр прошлых лет

Спорт
22 июня, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В четверг состоялось подписание договора между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане посетят около 60 российских призеров-олимпийцев прошлых лет. Об этом было объявлено в четверг во время подписания договора о направлении на предстоящие Игры группы призеров-олимпийцев между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России.

Подписи под документом поставили исполнительный директор Фонда Александр Катушев и генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Призеры Игр прошлых лет прибудут в столицу зимних Игр в две смены, по 30 человек. Проживать они будут в нижнем, прибрежном кластере.

Призеры-олимпийцы во время пребывания на Играх проводят работу с представителями средств массовой информации по пропаганде олимпийского и спортивного движения России, принимают участие в пресс-конференциях, церемониях чествования победителей и призеров Игр, встречаются с представителями зарубежных национальных олимпийских комитетов и других мероприятиях.

Фонд обеспечивает олимпийцам авиаперелет, транспорт, проживанием, питание, билеты на соревнования и экскурсионные программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
4
Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями
Игорь Акинфеев пропускает гол в матче группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
16
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
2
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
3
МОК: санкции к российскому спорту за Сочи-2014 должны быть применены не позднее октября
4
ЕГЭ по русскому языку не сдали 0,5% участников экзамена
5
В МИД РФ удивлены гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина по "делу Лизы"
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
РФ ждет реакции Запада на поддержку ИГ в Афганистане "неопознанной авиацией"
Темы дня
Загрузка...
Реклама