Олимпиаду 2018 года посетят около 60 российских призеров Игр прошлых лет

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане посетят около 60 российских призеров-олимпийцев прошлых лет. Об этом было объявлено в четверг во время подписания договора о направлении на предстоящие Игры группы призеров-олимпийцев между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Фондом поддержки олимпийцев России.
Подписи под документом поставили исполнительный директор Фонда Александр Катушев и генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.
Призеры Игр прошлых лет прибудут в столицу зимних Игр в две смены, по 30 человек. Проживать они будут в нижнем, прибрежном кластере.
Призеры-олимпийцы во время пребывания на Играх проводят работу с представителями средств массовой информации по пропаганде олимпийского и спортивного движения России, принимают участие в пресс-конференциях, церемониях чествования победителей и призеров Игр, встречаются с представителями зарубежных национальных олимпийских комитетов и других мероприятиях.
Фонд обеспечивает олимпийцам авиаперелет, транспорт, проживанием, питание, билеты на соревнования и экскурсионные программы.