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Кузюткин намерен проверить молодых волейболисток сборной России на Кубке Ельцина

Спорт
22 июня, 11:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, июня. /ТАСС

На турнире не сыграют четыре волейболистки основного состава

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Владимир Кузюткин

Владимир Кузюткин

© ТАСС/Донат Сорокин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин намерен проверить не самых опытных игроков команды на Кубке Ельцина, который пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Неделя, которую мы тренируемся - это все равно достаточно малый срок, чтобы в чем-то убедиться, надо подкрепить это играми. Противники у нас максимально серьезные, я посмотрел составы. У них я пока не вижу смены поколений, а мне бы хотелось видеть "свежую кровь" в нашей сборной, поэтому мы пошли на такую ломку состава. <…> Что из этого выйдет - посмотрим", - сказал он.

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Четыре волейболистки основного состава сборной России не сыграют на Кубке Ельцина

Ранее сообщалось о том, что четыре волейболистки основного состава сборной Яна Щербань, Татьяна Кошелева, Наталья Гончарова и Екатерина Панкова не примут участия в Кубке Ельцина. Кроме того, не сыграет на турнире и Дарья Малыгина. Таким образом, в состав сборной России на Кубок Ельцина вошли нападающие Мария Фролова, Юлия Кутюкова, Анна Лазарева, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Ангелина Сперскайте, блокирующие Ирина Заряжко, Ирина Фетисова, Екатерина Полякова, Екатерина Евдокимова и Екатерина Ефимова, а также связующие Ирина Филиштинская, Евгения Старцева, Татьяна Романова и либеро Алла Галкина.

По словам Кузюткина, в Мировом Гран-при сборная будет играть тем же составом. "Именно в таких матчах будет очень тяжело этим игрокам, и проверить их можно только в этих встречах. Как там будет выглядеть Кошелева, Гончарова или кто-то еще я и так знаю, а вот как поведут себя в тяжелой ситуации эти игроки, я не знаю. Если проверять, так проверять", - добавил тренер.

Он также отметил, что команде предстоит хороший экзамен. "В послеолимпийский год все команды проводят реконструкции, эту реконструкцию, достаточно глобальную, хотел бы провести и я, как тренер. Потому что нельзя играть все время одним и тем же составом", - подчеркнул он.

Кубок Ельцина пройдет в Екатеринбурге в 15-й раз. Участие в турнире подтвердили сборные Турции, Болгарии, Сербии и Казахстана, а также команда России. Ожидается, что турнир посетит Наина Ельцина.

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