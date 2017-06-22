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Мутко назвал Бобровского сильнейшим хоккейным вратарем в мире

Спорт
22 июня, 12:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Бобровский во второй раз в карьере получил "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ

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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский является сильнейшим в мире на своей позиции. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Бобровский во второй раз в карьере получил "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Первую награду он получил по итогам сезона-2012/13.

"Сергей - класснейший вратарь, большой спортсмен и очень порядочный человек, я поздравляю его. Он выдал несколько выдающихся матчей за нашу сборную, на сегодняшний день он вратарь номер один в мире. Я очень рад за него, Женю Малкина (нападающего "Питтсбурга" - прим. ТАСС), который выиграл очередной Кубок Стэнли, буквально на днях общался с Сашей Овечкиным (нападающим "Вашингтона" - прим. ТАСС). Это наши ребята, которые прошли школу у нас, представляют российский хоккей на высочайшем уровне", - заявил Мутко.

По итогам регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Он является единственным российским вратарем, получавшим приз "Везина Трофи".

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