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Школьная лига по киберспорту будет создана в России

Спорт
22 июня, 12:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам главы Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, планируется также запуск образовательных проектов и спортивных секций киберспорта

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация компьютерного спорта России работает над созданием Школьной лиги. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Смит.

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В среду комиссия Министерства спорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение выдать аккредитацию Федерации компьютерного спорта России.

"Понимаем, что спрос с нас теперь будет по принципу "быстрее, выше, сильнее" и полностью к нему готовы. Что касается планов, то готовимся к первому в истории официальному чемпионату России по компьютерному спорту - как я уже говорил, он запланирован на осень этого года. Также у нас в работе запуск Школьной лиги, образовательные проекты, открытие спортивных секций", - сказал Смит.

"Уже в это воскресенье пройдет финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги - приглашаем всех желающих прийти и посмотреть на киберспорт своими глазами, ведь для многих наш вид спорта пока еще остается чем-то загадочным", - добавил он.

Решение Минспорта позволяет федерации иметь эксклюзивное право разрабатывать правила по виду спорту и вносить их на утверждение в ведомство, вносить изменения в единую всероссийскую спортивную классификацию, которая содержит критерии присвоения разрядов и званий, по компьютерному спорту, подавать соревнования в единый календарный план Минспорта и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, а также международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.

Также федерация приступает к подготовке первого официального чемпионата России по компьютерному спорту.

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