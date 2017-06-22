Школьная лига по киберспорту будет создана в России

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МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация компьютерного спорта России работает над созданием Школьной лиги. Об этом ТАСС сообщил президент организации Дмитрий Смит.
В среду комиссия Министерства спорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение выдать аккредитацию Федерации компьютерного спорта России.
"Понимаем, что спрос с нас теперь будет по принципу "быстрее, выше, сильнее" и полностью к нему готовы. Что касается планов, то готовимся к первому в истории официальному чемпионату России по компьютерному спорту - как я уже говорил, он запланирован на осень этого года. Также у нас в работе запуск Школьной лиги, образовательные проекты, открытие спортивных секций", - сказал Смит.
"Уже в это воскресенье пройдет финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги - приглашаем всех желающих прийти и посмотреть на киберспорт своими глазами, ведь для многих наш вид спорта пока еще остается чем-то загадочным", - добавил он.
Решение Минспорта позволяет федерации иметь эксклюзивное право разрабатывать правила по виду спорту и вносить их на утверждение в ведомство, вносить изменения в единую всероссийскую спортивную классификацию, которая содержит критерии присвоения разрядов и званий, по компьютерному спорту, подавать соревнования в единый календарный план Минспорта и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, а также международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.
Также федерация приступает к подготовке первого официального чемпионата России по компьютерному спорту.