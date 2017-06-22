Дом болельщиков сборной России на ОИ-2018 будет расположен в прибрежном кластере

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Дом болельщиков сборной России на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее будет расположен в прибрежном кластере, в Канныне. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.
"Мы уже подписали контракт, здание находится на набережной, в ста метрах от нее. Будет большое помещение, порядка тысячи квадратных метров. Это зал торжественных церемоний при одной из гостиниц. Там можно будет организовать традиционное для нас питание, поскольку с ним в Южной Корее возникнут проблемы", - сказал Сенглеев.
"Там будет проходить и чествование российских спортсменов", - добавил он.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.