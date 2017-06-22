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ФК "Сочи" сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду

Спорт
22 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Клуб принес извинения болельщикам за то, что команда не смогла выйти в Футбольную национальную лигу

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Футбольные болельщики в Сочи

Футбольные болельщики в Сочи

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Футбольный клуб "Сочи" сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду и дождаться завершения реконструкции домашней тренировочной базы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Спортдиректор: ясность с финансированием ФК "Сочи" наступит через неделю

Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за финансовых проблем. Спортивный директор "Сочи" Максим Деменко сообщил ТАСС, что ясность с финансированием клуба наступит через неделю.

"Мы делаем перерыв на один год, поскольку хотим создать и показать в дальнейшем более профессиональный футбол, совсем другого уровня. Тем более, что домашняя тренировочная арена клуба закрывается на реконструкцию - команде просто физически негде тренироваться и проводить домашние матчи. Нам нужен этот год, чтобы после проведения чемпионата мира - 2018 сформировать новую команду и организовать работу "Сочи" с новым составом", - сказали в клубе, уточнив, что сейчас разрабатывается стратегия развития команды.

Клуб принес извинения болельщикам за то, что команда не смогла выйти в Футбольную национальную лигу. "Достижения команды достаточно скромны, мы видим ошибки в управлении клубом, в составе футболистов, поэтому нам нужна более совершенная команда", - говорится в обращении.

"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.

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