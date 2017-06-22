ФК "Сочи" сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Яровая назвала преступлением принятие в Польше закона о сносе памятников Красной армииПолитика 22 июня, 13:27
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 июня. Футбольный клуб "Сочи" сделает перерыв на год, чтобы сформировать новую команду и дождаться завершения реконструкции домашней тренировочной базы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее газета "Советский спорт" сообщила, что "Сочи" снимется с чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за финансовых проблем. Спортивный директор "Сочи" Максим Деменко сообщил ТАСС, что ясность с финансированием клуба наступит через неделю.
"Мы делаем перерыв на один год, поскольку хотим создать и показать в дальнейшем более профессиональный футбол, совсем другого уровня. Тем более, что домашняя тренировочная арена клуба закрывается на реконструкцию - команде просто физически негде тренироваться и проводить домашние матчи. Нам нужен этот год, чтобы после проведения чемпионата мира - 2018 сформировать новую команду и организовать работу "Сочи" с новым составом", - сказали в клубе, уточнив, что сейчас разрабатывается стратегия развития команды.
Клуб принес извинения болельщикам за то, что команда не смогла выйти в Футбольную национальную лигу. "Достижения команды достаточно скромны, мы видим ошибки в управлении клубом, в составе футболистов, поэтому нам нужна более совершенная команда", - говорится в обращении.
"Сочи" занял седьмое место в зоне "Юг" ПФЛ. Клуб был воссоздан перед началом сезона-2016/17.