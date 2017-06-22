Вице-президентом Европейской конфедерации бокса стала россиянка Татьяна Кириенко

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководитель администрации Федерации бокса России Татьяна Кириенко назначена вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Кириенко стала первой женщиной в истории, которая вошла в исполком EUBC.

"Войти в состав такой организации - успех и честь для государства. Это знак уважения Федерации бокса России со стороны европейских коллег. Членство в конфедерации дает право участвовать в принятии законов, нововведений в данном виде спорта на европейском уровне", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.