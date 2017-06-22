Вице-президентом Европейской конфедерации бокса стала россиянка Татьяна Кириенко

"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячомСпорт 22 июня, 13:39
Метшин: проведение Кубка конфедераций приближает Казань к мечте принять Олимпийские игрыСпорт 22 июня, 13:29
Кучма: Европа ставит Украину на колениМеждународная панорама 22 июня, 13:28
Яровая назвала преступлением принятие в Польше закона о сносе памятников Красной армииПолитика 22 июня, 13:27
Таможня прикомандировала для работы на Кубке конфедераций студентов, владеющих языкамиСпорт 22 июня, 13:22
"Роснефть" в 2017 году планирует увеличить переработку нефти еще на 20 млн тоннЭкономика и бизнес 22 июня, 13:17
Мэр Казани пообещал подготовить граффити Месси в случае приезда аргентинцев на ЧМ-2018Спорт 22 июня, 13:14
Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛСпорт 22 июня, 13:12
Сборная России по футболу провела тренировку в отелеСпорт 22 июня, 13:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководитель администрации Федерации бокса России Татьяна Кириенко назначена вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
Кириенко стала первой женщиной в истории, которая вошла в исполком EUBC.
"Войти в состав такой организации - успех и честь для государства. Это знак уважения Федерации бокса России со стороны европейских коллег. Членство в конфедерации дает право участвовать в принятии законов, нововведений в данном виде спорта на европейском уровне", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время президентом EUBC является итальянец Франко Фалчинелли.