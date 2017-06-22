НХЛ не планирует проводить Кубок мира, пока не договорится с профсоюзом игроков

ТАСС, 22 июня. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет планировать проведение Кубка мира до того момента, пока не договорится с профсоюзом игроков о подписании нового коллективного соглашения. Об этом заявил комиссионер лиги Гэри Бетмэн, слова которого приводятся на русскоязычной версии официального сайта лиги.

Срок текущего коллективного трудового соглашения истекает летом 2022 года. Совет директоров НХЛ ждет, пока профсоюз игроков определится с позицией по вопросу соглашения. Лига и профсоюз могут возобновить переговоры в сентябре 2020 года или же отказаться от диалога. Бетмэн заявил, что до наступления ясности в этом вопросе не имеет смысла составлять международный календарь.

"Планируя и организуя Кубок мира, надо помнить, что случилось в 2004 году, когда переговоры по трудовому соглашению прошли не очень успешно. Мы поставили в известность профсоюз, что хотим провести еще один Кубок мира. Но нам надо определиться: либо мы не проводим этот турнир, либо профсоюз или лига после внутреннего обсуждения отказываются от права возобновления переговоров. Нам хотелось бы принять коллективное решение по этому вопросу и сделать это быстрее, чем в прошлом случае", - сказал комиссионер.

В 2004 году НХЛ долгое время не могла договориться с профсоюзом об условиях коллективного договора, предлагая установить потолок зарплат для клубов. Из-за этого был полностью отменен сезон-2004/05, но в июле 2005 года игроки согласились на условия лиги и заключили коллективное трудовое соглашение. В сентябре 2012 года также был объявлен локаут (частичная или полная отмена сезона) из-за трудностей в переговорах по новому договору. Локаут завершился 12 января 2013 года, сезон-2012/13 был проведен в укороченном варианте.

В апреле 2017 года НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, приняв решение не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года. Ранее сообщалось, что профсоюз игроков официально отверг предложение руководства лиги позволить хоккеистам принять участие в Играх 2018 года в обмен на продление текущего коллективного договора, в случае отсутствия которого объявляется локаут.

Кубок мира является преемником Кубка Канады. Турнир прошел в 2016 году в Торонто, впервые после 12-летнего перерыва, победу одержала сборная Канады. Следующий розыгрыш Кубка мира планируется провести в 2020 году.