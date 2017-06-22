Смертин: фестиваль "Россия любит футбол" создаст нужную атмосферу перед стартом ЧМ-2018

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проведение такого массового фестиваля, как "Россия любит футбол", поможет создать нужную атмосферу в преддверии старта чемпионата мира 2018 года. Таким мнением с журналистами поделился член исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывший игрок сборной России Алексей Смертин.
Фестиваль "Россия любит футбол" пройдет на территории спорткомплекса "Лужники" 16 сентября.
"Мероприятие будет массовым, и через эту активность мы можем донести до людей, что нужно быть здоровым, любить спорт. Самое главное, у нас есть уникальная возможность воспитать культуру общения и боления на футболе. Фестиваль создаст нужную атмосферу перед стартом чемпионата мира, который является уникальной возможностью продемонстрировать всю широту нашей души и любовь к спорту и людям", - отметил Смертин.
По словам генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александра Полинского, во время фестиваля состоится любительский турнир, участниками которого станут более 600 команд. "Зимой 2016 года у нас было около 500 команд, но в этом году мы намерены установить рекорд - 600 команд. Вся территория "Лужников" будет занята, мы организуем шоу-матч и большой концерт", - заявил он.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах 11 городов России с 14 июня по 15 июля 2018 года.