Эксперт: клуб НХЛ "Вегас" может найти хороших форвардов на драфте лиги

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" постарается найти хороших нападающих на драфте лиги 23-24 июня в Чикаго. Такое мнение ТАСС высказал агент Алексей Дементьев.

"Вегас" набрал 30 игроков по итогам драфта расширения, а также приобрел права на семерых хоккеистов в обмен на выборы на последующих драфтах. Из россиян в "Вегасе" будут выступать защитник Алексей Емелин и нападающий Вадим Шипачев. Также клуб получил от "Тампы" права на выступающего в СКА Никиту Гусева.

"Я бы не рассматривал этот состав "Вегаса" как окончательный: сейчас будет драфт, наступит время обменов. Думаю, что данный состав претерпит серьезные изменения еще до тренировочного лагеря, - сказал Дементьев. - Из тех игроков, которых можно было набрать, было не так много бомбардиров. Упор был сделан на защитников, а хороших игроков атаки "Вегас" постарается набрать на драфте".

"Нельзя забывать, что у "Вегаса", как минимум, два выбора в первом раунде, поэтому при достаточно ровном составе и сильной скаутской службе можно взять двоих хороших нападающих уже сейчас. Но попадание уже в первом сезоне в плей-офф будет для "Вегаса" очень сложной задачей", - добавил он.

В состав вратарской бригады клуба - новичка лиги вошли Марк-Андре Флери, выступавший в "Питтсбурге", Кэлвин Пикар из "Колорадо" и Жан-Франсуа Беруби из "Айлендерс". Флери является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а Пикар провел 50 матчей в минувшем сезоне.

"Это достаточно интересная бригада вратарей. Флери в этом плей-офф играл, ему есть что доказывать. Он как раз один из тех, кто рад попаданию в этот клуб, и конкуренция между ними будет серьезной", - подчеркнул агент.