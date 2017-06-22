"Енисей", "СКА-Нефтяник" и "Байкал-Энергия" выступят на Кубке мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Три лучшие команды чемпионата России по хоккею с мячом по итогам прошедшего сезона примут участие в Кубке мира, который пройдет в шведском городе Сандвикен.

Приглашение на турнир получили хабаровский "СКА-Нефтяник", ставший чемпионом страны в прошедшем сезоне, "Байкал-Энергия" из Иркутска и красноярский "Енисей", занявшие второе и третье места соответственно.

В прошлом розыгрыше Кубка мира от России принимали участие четыре команды.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году победителем турнира стал шведский клуб "Вестерос". "Енисей" четыре раза выигрывал Кубок мира.

Турнир пройдет с 12 по 15 октября. В нем будут участвовать 16 команд, разделенных на четыре группы. Победитель соревнований определится по итогам матчей плей-офф.