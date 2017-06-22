Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Мыльниковым пройдет 24 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1988 года, бывшим вратарем хоккейной сборной СССР Сергеем Мыльниковым состоится 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Мыльников скончался во вторник на 59-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. Церемония прощания и похороны бывшего вратаря сборной СССР пройдут на Троекуровском кладбище.

Мыльников стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне-1989/90 он провел 10 игр в составе клуба НХЛ "Квебек Нордикс". После окончания карьеры вратаря Мыльников работал тренером в шведском "Сэтере", "Ладе", "Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".