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Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Мыльниковым пройдет 24 июня

Спорт
22 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Церемония прощания и похороны бывшего вратаря сборной СССР пройдут на Троекуровском кладбище

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1988 года, бывшим вратарем хоккейной сборной СССР Сергеем Мыльниковым состоится 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Мыльников скончался во вторник на 59-м году жизни. О причинах смерти не сообщается. Церемония прощания и похороны бывшего вратаря сборной СССР пройдут на Троекуровском кладбище.

Мыльников стал первым отечественным голкипером, сыгравшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В сезоне-1989/90 он провел 10 игр в составе клуба НХЛ "Квебек Нордикс". После окончания карьеры вратаря Мыльников работал тренером в шведском "Сэтере", "Ладе", "Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".

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