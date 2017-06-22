Оскар дисквалифицирован на восемь матчей за провокацию драки в чемпионате Китая по футболу

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бразильский полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар, спровоцировавший массовую драку в матче чемпионата страны, дисквалифицирован на восемь матчей. Об этом сообщает агентство France Presse.
В конце первого тайма матча 13-го тура чемпионата Китая между "Шанхай СИПГ" и "Гуанчжоу Фули" (1:1), который прошел 18 июня, Оскар дважды ударил мячом по футболистам команды соперника. Такие действия бразильца спровоцировали массовую драку во время игры. По итогам эпизода с поля были удалены Ли Тисян из "Гуанчжоу" и Фу Хуань из "Шанхая".
25-летний Оскар дисквалифицирован на восемь матчей чемпионата страны и оштрафован на €5240.
Оскар перешел в "Шанхай" в январе 2017 года из английского "Челси" за €60 млн. В текущем сезоне чемпионата Китая бразилец провел 13 матчей, забил один гол и отдал девять голевых передач. После 13 туров "Шанхай" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 30 очков, отставая от лидера "Гуанчжоу Эвергранд" на четыре балла.