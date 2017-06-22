Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки интеграцию шахмат в школьную программу

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Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки интеграцию шахмат в школьную программуСпорт 22 июня, 14:24
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МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов обсудит с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой интеграцию шахмат в школьную программу. Об этом он заявил ТАСС.
"Сейчас я нахожусь с визитом в Латвии, и мы договорились с министром образования, что с 2018 года шахматы будут обязательным предметом в школьной программе, - сказал Илюмжинов. - В России внедрение шахмат в школьную программу также продвигается. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы представили учебники для школьников 1-4 классов. Далее будем обсуждать с Васильевой программу развития шахмат в школах".
В декабре 2016 года член Совета Федерации Вадим Тюльпанов обратился к главе Минобрнауки с предложением включить занятия по шахматам в обязательную программу обучения начальных классов средних общеобразовательных школ, заменив уроком шахматной игры один из обязательных уроков физкультуры. В письме, копию которого цитировал ТАСС, парламентарий высказывал мнение, что введение шахмат в школьную программу не только будет способствовать развитию у детей логического и аналитического мышления, положительно влиять на успеваемость, но и "позволит ученикам, освобожденным по медицинским показаниям от физкультуры, участвовать в спортивных состязаниях, а значит, почувствовать вкус спортивной борьбы и заслуженной победы". Внедрить новую дисциплину он предлагал с 1 сентября 2017 года.