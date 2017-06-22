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КХЛ уверена, что "Динамо" удастся решить проблемы и достойно выступить в сезоне-2017/18

Спорт
22 июня, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Задолженность по зарплате игрокам "Динамо" за три месяца составляет около 800 млн рублей

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила уверенность в том, что московское "Динамо" решит свои финансовые проблемы и покажет высокие результаты в следующем сезоне. Об этом говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте лиги.

"Есть полная уверенность в том, что клубу удастся решить все проблемы и достойно выступить в сезоне- 2017/18. Как сообщалось ранее, московское "Динамо" включено в число участников чемпионата", - говорится в заявлении.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. АНО ОХК "Динамо" имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Задолженность по зарплате игрокам за три месяца составляет около 800 млн рублей. Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко ранее сообщил ТАСС, что его организация подала иски в суд, прокуратуру и Следственный комитет по причине невыплаты задолженности.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко, имеющий действующий контракт с АНО ОХК "Динамо", сообщил, что не будет выступать за команду, пока ему не погасят долги. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".

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