Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Пивцакиным

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Никита Пивцакин продлил контракт с хоккейным клубом на один год. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.
Предыдущее соглашение Пивцакина истекло весной. Форвард выступал за армейцев два последних сезона. В сезоне-2016/17 он провел 45 матчей, в которых набрал 12 очков (4 шайб + 8 передач).
Форвард является чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года.