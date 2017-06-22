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Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с нападающим Пивцакиным

Спорт
22 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Новое соглашение 25-летнего хоккеиста с армейским клубом рассчитано до конца сезона-2017/18

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Никита Пивцакин

Никита Пивцакин

© Кристина Кормилицына/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Никита Пивцакин продлил контракт с хоккейным клубом на один год. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

Предыдущее соглашение Пивцакина истекло весной. Форвард выступал за армейцев два последних сезона. В сезоне-2016/17 он провел 45 матчей, в которых набрал 12 очков (4 шайб + 8 передач).

Форвард является чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года.

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