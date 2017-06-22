Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косилов и Котяков включены в состав оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпиаде

Спорт
22 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Оргкомитет по подготовке сборных к Олимпийским и Паралимпийским играм был включен в трехуровневую систему управления подготовкой сборной России Играм, разработанную Министерством спорта РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов и заместитель министра финансов РФ Антон Котяков включены в состав оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Также отмечается, что замглавы Минфина Алексей Лавров исключен из состава комитета.

Организационный комитет по подготовке сборных к Олимпийским и Паралимпийским играм был включен в трехуровневую систему управления подготовкой сборной России к Олимпийским играм, разработанную Министерством спорта РФ. Возглавляет комитет, который был создан в 2014 году, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
4
Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями
Игорь Акинфеев пропускает гол в матче группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
16
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Сотрудник астраханского Минздрава, резко прокомментировавшая ситуацию с пациентом, уволена
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
На Украине в День памяти и скорби выписан первый штраф за георгиевскую ленточку
Темы дня
Загрузка...
Реклама