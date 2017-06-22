Косилов и Котяков включены в состав оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпиаде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов и заместитель министра финансов РФ Антон Котяков включены в состав оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Также отмечается, что замглавы Минфина Алексей Лавров исключен из состава комитета.

Организационный комитет по подготовке сборных к Олимпийским и Паралимпийским играм был включен в трехуровневую систему управления подготовкой сборной России к Олимпийским играм, разработанную Министерством спорта РФ. Возглавляет комитет, который был создан в 2014 году, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.