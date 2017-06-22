Емелин вернется в Северную Америку для подготовки к сезону в НХЛ примерно в середине июля

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Алексей Емелин вернется в Северную Америку для подготовки к новому сезону ориентировочно в середине июля. Об этом игрок рассказал ТАСС.

Емелин был выбран "Вегасом" на драфте расширения, который в ночь на 22 июня прошел в Лас-Вегасе. У хоккеиста был действующий контракт с "Монреалем", который оканчивался в следующем году.

"Готовлюсь к новому сезону в Тольятти, возвращусь в Америку примерно в середине июля. Раз "Монреаль" отправил меня на драфт, то я был готов, что меня выберет "Вегас", - сказал Емелин. - Переезд стрессом будет скорее не для меня, а для моей семьи. Это тяжело, но это часть нашей работы".

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан с 2012 по 2014 год входил в тренерский штаб "Монреаля". "С ним я уже разговаривал, ничего конкретного не обсуждали. Он сказал, что рассчитывает на меня, что "Вегас" - это хорошая организация, все должно быть здорово и он надеется на будущий сезон", - отметил он.

Лас-Вегас является одним из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. "Я вообще не игрок, поэтому насчет этого не переживаю", - подчеркнул Емелин.