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CAS рассмотрит апелляции Лебедевой, Абакумовой и Гниденко 6 сентября

Спорт
22 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По итогам перепроверки допинг-проб ОИ-2008 МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр в Пекине и аннулировал результаты Абакумовой и Гниденко, которые также стали вторыми в своих видах

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Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по апелляциям прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой, копьеметательницы Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко 6 сентября. Об этом Лебедева сообщила ТАСС.

По итогам перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр в Пекине [прыжки в длину и тройной прыжок] и аннулировал результаты Абакумовой и Гниденко, которые также стали вторыми в своих видах.

"Слушания назначены на 6 сентября, со мной также поедут Екатерина Гниденко и Мария Абакумова. Я буду идти дальше, даже если это будет гражданский суд Швейцарии или Европейский суд по правам человека. Я считаю, что есть такие моменты, за которые можно зацепиться и отстаивать свои права. Я привержена спортивному принципу "биться до конца", здесь я сохраню эту приверженность, потому что мне не все равно", - заявила Лебедева.

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