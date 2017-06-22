Российский боец Шаматава выписан из больницы и планирует в августе провести поединок

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Гога Шаматава выписан из больницы, он намерен провести следующий поединок 18 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов турнира Prime Selection.

Боец был госпитализирован 15 июня в день боя за титул чемпиона мира в отделение торакальной хирургии Краевой клинической больницы №1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре с сильными болями в грудной клетке. Диагноз - пневмомедиастинум. Там он был помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

"Хочу поблагодарить всех врачей и всех, кто переживал за меня, никогда не думал, что такое может со мной произойти, - сказал Шаматава. - Но даже машины иногда ломаются, хорошо, что все обошлось. Чувствую себя хорошо, немного отдыха и снова в бой. Хотел бы провести поединок 18 августа на турнире Prime Selection в Краснодаре, я уже сообщил о своей готовности промоутеру Алексею Яценко".

В активе 25-летнего Шаматавы десять побед и три поражения в ММА. В основном спортсмен проводит бои на турнире Prime Selection. Россиянин должен был провести очередной поединок 15 июня в Краснодаре.