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Бабаев: будущее футболиста Тошича в ЦСКА определится на следующей неделе

Спорт
22 июня, 16:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Действующий контракт 30-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее полузащитника футбольного клуба ЦСКА Зорана Тошича в московской команде определится на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

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Действующий контракт 30-летнего Тошича с ЦСКА рассчитан до 30 июня.

"На следующей неделе с Тошичем определимся", - сказал Бабаев.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".

Также гендиректор назвал слухами информацию о том, что защитник Кирилл Набабкин может перейти в "Локомотив". Ранее об этом сообщил портал "Чемпионат.ком". "Пока это только слухи, - сказал Бабаев. - К нам вообще много кто обращается, но если будет какая-то конкретика, мы об этом сообщим".

В прошедшем сезоне Набабкин провел за ЦСКА семь матчей в чемпионате России, одну игру Кубка страны и две встречи Лиги чемпионов. За армейцев защитник выступает с 2010 года, трижды став чемпионом России.

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