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ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболу

Спорт
22 июня, 17:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка страны может пройти 9 мая в Волгограде

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Роман Бабаев

Роман Бабаев

© ТАСС/Михаил Метцель

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА намерен подать заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

"Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение финала Кубка России. Сейчас идет обсуждение", - сказал Бабаев.

Ранее президент Российского футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка страны может пройти 9 мая в Волгограде. Прошлый финал турнира прошел 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.

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