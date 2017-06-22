ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболу

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ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболуСпорт 22 июня, 17:02
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МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА намерен подать заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
"Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение финала Кубка России. Сейчас идет обсуждение", - сказал Бабаев.
Ранее президент Российского футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка страны может пройти 9 мая в Волгограде. Прошлый финал турнира прошел 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.