СМИ: Роналду не будет платить €14,8 млн, чтобы смягчить приговор за неуплату налогов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается платить €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налогов, и будет судиться с налоговыми органами Испании. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет. Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля.

Сообщалось, что футболист заплатит €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения. Однако Роналду не собирается вносить платеж и будет отстаивать свою позицию в суде.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.