"Мегафон" и Street Child United проведут чемпионат мира среди детей-сирот накануне ЧМ-2018

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания "Мегафон" и благотворительный фонд Street Child United из Великобритании подписали меморандум о намерениях по проведению чемпионата мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя", который пройдет в Москве в мае 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

В соревнованиях примут участие команды из 22 государств, в состав которых войдут девушки и юноши в возрасте от 14 до 17 лет. "Мегафон" пригласит к участию победителя прошлых соревнований в старшей возрастной категории - команду "Галактика" из Смоленской области, а также сборную девушек из России и по одной команде из Таджикистана и Белоруссии. Команды из других стран будут отобраны фондом Street Сhild United при поддержке фонда Save the Children. Среди них будут представители Англии, Бразилии, Бурунди, Египта, Зимбабве, Индонезии, Канады, Кении, Либерии, Маврикия, Мексики, Непала, США, Танзании, Уганды, Украины, Филиппин и других государств.

Генеральный директор "Мегафона" Сергей Солдатенков отметил, что "Мегафон" дает каждому ребенку, оставшемуся без родителей, шанс на успех. "Сегодня футбольная тема как никогда актуальна для нашей страны: сейчас в четырех городах проходит Кубок конфедераций, а следующим летом Россия впервые в своей истории станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. С 2005 года мы проводим футбольный турнир для детей-сирот "Будущее зависит от тебя", чтобы дать каждому ребенку, оставшемуся без родителей, шанс на успех и возможность самому творить свою историю. В следующем году такой шанс появится у ребят из 22 стран", - сказал Солдатенков.

Бывший тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон также поддержал инициативу: "Чемпионат мира среди детей-сирот находится в центре футбольных событий, он создает равные условия для детей, которые слишком долго оставались не признанными обществом. Я жду с нетерпением этот чемпионат и думаю, что он поможет каждому ребенку заявить о себе целому миру".

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя" проводятся компанией "Мегафон" с 2005 года, соорганизаторами турнира выступают Министерство иностранных дел РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России, Российский футбольный союз и благотворительный фонд "Футбол - детям".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.