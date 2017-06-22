Bild: молодежная сборная Китая по футболу заявится в четвертый немецкий дивизион

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Молодежная сборная Китая по футболу (игроки не старше 20 лет) заявится для участия в четвертом дивизионе чемпионата Германии в сезоне-2017/18. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Отмечается, что этот шаг является частью пятилетнего соглашения, подписанного между федерациями футбола Германии и Китая. В четвертом дивизионе чемпионата Германии участвуют 19 команд, поэтому в календаре у каждого клуба образуются свободные даты, которые заполнят матчи с молодежной сборной Китая. Команда не будет включена в турнирную таблицу.
Также сообщается, что каждая немецкая команда получит за матчи с китайцами по 15 тысяч евро, а участие китайской сборной в соревнованиях позволит лучше подготовиться к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.