Шарапова примет участие в командном турнире World Team Tennis

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в двух матчах ежегодного командного турнира World Team Tennis. Об этом спортсменка сообщила в своем Twitter.
Шарапова сыграет в двух матчах в составе команды Orange County Breakers 16 и 24 июля. Соперниками будут San Diego Aviators.
World Team Tennis - ежегодный командный турнир, проводящийся с 1974 года.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира, однако она не примет участие в соревнованиях из-за травмы.
В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTА) в американском Стэнфорде (призовой фонд - около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния).
Excited to be back with @BreakersTennis-@WorldTeamTennis in OC 7/24 (https://t.co/gHmEMU0PRB) & San Diego 7/16 (https://t.co/MPyVKX00Mo)— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 22 июня 2017 г.