Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спорта

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила слова президента организации Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российского спорта, о чем он говорил в интервью газете "Нью-Йорк таймс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Бах заявил в интервью New York Times, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября 2017 года.

"Мы можем подтвердить, что слова президента МОК верно цитировались в New York Times", - говорится в сообщении.

Независимая комиссия Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Макларен презентовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года в Лондоне, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.