Футболисты "Спартака" обыграли "Чертаново" в товарищеском матче

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Чертаново" со счетом 2:1 в товарищеском матче.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сильванус Нимели (66-я минута) и Артем Самсонов (79). У проигравших отличился Антон Зиньковский (3).

24 июня футболисты "Спартака" отправятся в Австрию для продолжения подготовки к сезону.