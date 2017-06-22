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Футболисты "Спартака" обыграли "Чертаново" в товарищеском матче

Спорт
22 июня, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Чертаново" со счетом 2:1 в товарищеском матче.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сильванус Нимели (66-я минута) и Артем Самсонов (79). У проигравших отличился Антон Зиньковский (3).

24 июня футболисты "Спартака" отправятся в Австрию для продолжения подготовки к сезону.

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