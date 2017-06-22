Карякин одержал одну победу во второй игровой день этапа Гран-тура в Париже

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, обыграл француза Этьена Бакро и проиграл соотечественнику Александру Грищуку в быстрых шахматах во второй соревновательный день первого этапа серии Гран-тур, который проходит в Париже.

В четвертом туре Грищук победил болгарина Веселина Топалова, норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Уэсли Со, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва, американец Хикару Накамура одержал победу над Бакро. В пятом туре Грищук проиграл Накамуре, Мамедьяров был сильнее Каруаны, Карлсен - Топалова, Вашье-Лаграв и Со победителя не выявили. В шестом туре вничью завершились партии Мамедьяров - Со и Накамура - Карлсен, Бакро обыграл Каруану, Вашье-Лаграв был сильнее Топалова.

Первое место после шести туров занимает Карлсен, набрав 10 очков. Далее идут Накамура (9), Мамедьяров (8), Со, Грищук (по 7), Вашье-Лаграв (6), Карякин (5), Топалов (4), Бакро (3), Каруана (1).

Однокруговой турнир по быстрым шахматам проходит с 21 по 23 июня, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга 24-25 июня, участники получат по 5 минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход.

"Гран-тур" является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. В ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит €37,5 тыс.