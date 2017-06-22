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Информация об обмене в "Бруклин" стала для баскетболиста Мозгова неожиданностью

Спорт
22 июня, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Помимо российского центрового, "Лейкерс" обменяли и защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков

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Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Информация об обмене из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Бруклин" стала для российского центрового Тимофея Мозгова неожиданностью. Слова спортсмена приводятся в официальной группе спортсмена "ВКонтакте".

Помимо российского центрового, "Лейкерс" обменяли и защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

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Тимофей Мозгов

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"Если честно, информация об обмене стала для меня неожиданностью, я к нему не готовился, - сказал Мозгов. - Хотя, понятно, что это НБА, здесь все может происходить очень быстро. Нужно спокойно относиться к любому повороту событий, так что все нормально. Да и мне не привыкать, я не первый раз оказываюсь в такой ситуации, это тоже часть работы".

"Пока еще ничего определенного я сказать не могу, успел лишь коротко по телефону пообщаться с генеральным менеджером Шоном Марксом и директором по скаутингу Траджаном Лэнгдоном, которого в России все хорошо помнят. Визит в Бруклин у нас запланирован на выходные. Тогда же, уверен, мы все подробнее и обговорим, а пока я по-прежнему продолжу индивидуальные тренировки в Лос-Анджелесе", - добавил баскетболист.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф. "Бруклин" замкнул таблицу Востока с 20 победами.

Мозгов перешел в "Лейкерс" летом прошлого года. Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора.

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