Гончар: переход вратаря Флери в клуб НХЛ "Вегас" пойдет ему на пользу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переход вратаря Марка-Андре Флери из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" в "Вегас" благоприятно скажется не только на нем, но и на его новой команде. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар.

32-летний голкипер был выбран клубом "Вегас" на драфте расширения, который состоялся в ночь на четверг.

"В первую очередь переход Флери пойдет на пользу ему самому. В прошлом сезоне у него было недостаточно игровой практики, и голкипер был вынужден сидеть на скамейке запасных. В новом клубе Марк-Андре будет основным голкипером, а главное - игра команды в первую очередь будет строиться вокруг него", - сказал Гончар.

Флери выступал за "Питтсбург" с начала профессиональной карьеры в НХЛ (сезон-2003/04). В завершившемся сезоне он провел 53 матча, из которых 15 - в плей-офф. В составе "Питтсбурга" голкипер стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады.