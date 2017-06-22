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Сборная России обыграла команду Японии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

Спорт
22 июня, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 12:5

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Японии со счетом 12:5 в третьем матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.

Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. В итоговой турнирной таблице россияне заняли второе место, набрав шесть очков, первыми стали хорваты (9), третьими - австралийцы (3), четвертыми - японцы (0). В группе А первое место заняли сербы (9), второе - итальянцы (5), третье - американцы (4), четвертое - казахстанцы (0).

В плей-офф выходят все восемь команд, победитель одной группы сыграет со сборной, занявшей четвертое место в другой, вторая команда - с третьей и т.д. Таким образом, сборная России сыграет в четвертьфинале с командой США. Также в 1/4 финала состоятся матчи Сербия - Япония, Италия - Австралия и Казахстан - Хорватия.

Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы и матчи за 5-8-е места - 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места - 25 июня.

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