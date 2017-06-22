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Начало "Тур де Франс" 2018 года перенесено на неделю из-за ЧМ-2018

Спорт
22 июня, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Изменения в календаре были приняты на заседании совета по профессиональному велоспорту, которое состоялось в Женеве

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Веломногодневка "Тур де Франс" в 2018 году начнется на неделю позже из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза велосипедистов (UCI).

Изменения в календаре были приняты на заседании совета по профессиональному велоспорту, которое состоялось в Женеве. Изначально планировалось, что "Тур де Франс" стартует 30 июня. Перенос начала гонки связан с тем, чтобы минимизировать пересечение многодневки с чемпионатом мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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