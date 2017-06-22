Мексиканский боксер застрелен после тренировки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мексиканского боксера Улисеса Уэто Элисальде застрелили, когда он возвращался из тренажерного зала после тренировки. Об этом сообщает портал Boxingscene.com.

33-летний спортсмен возвращался домой, когда двое неизвестных догнали его на мотоцикле и расстреляли. Элисальде получил 10 пулевых ранений, в том числе четыре в шею и два в лицо. Местная полиция заявила, что, согласно основной версии, убийство было связано с разборками бандитских группировок.

Элисальде на профессиональном ринге провел два боя и потерпел два поражения.