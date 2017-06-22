Семь футболистов аргентинского клуба "Ривер Плейт" провалили допинг-тест

Санчес: оборону сборной России очень сложно пройтиСпорт 23 июня, 0:21
Дракслер: сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду ЧилиСпорт 23 июня, 0:16
Полигон ТБО в Балашихе закроют с утра пятницы "в целях предупреждения ЧС"Общество 23 июня, 0:14
Лев: сборная Германии сыграла на очень высоком уровне в матче с командой ЧилиСпорт 22 июня, 23:57
Тренер: чилийские футболисты в матче с немцами мешали друг другу у штрафной соперникаСпорт 22 июня, 23:49
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на ОИ нетСпорт 22 июня, 23:13
Петербург за Камерун: поддержка трибун не помогла обыграть австралийцевСпорт 22 июня, 23:09
Парсонс: МПК хочет, чтобы россияне приняли участие в ПаралимпиадеСпорт 22 июня, 23:05
Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедерацийСпорт 22 июня, 22:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 июня. Допинг-пробы семи футболистов аргентинского "Ривер Плейта" дали положительный результат. Об этом сообщает аргентинский телеканал Cronica.
Среди игроков, в пробах которых было обнаружено запрещенное вещество гидрохлортиазид, оказались защитники Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, полузащитники Камило Майяда, Леонардо Понцио, Игнацио Фернандес, нападающие Себастьяна Дриусси и Лукаса Аларио.
Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему Дриусси проявлял российский "Зенит".
Дриусси выступает за "Ривер Плейт" с 2014 года. Всего в составе команды он провел 91 матч, отметился 25 голами и восемью результативными передачами.
"Ривер Плейт" является 36-кратным чемпионом Аргентины и трехкратным победителем Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в национальном чемпионате.