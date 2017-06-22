Семь футболистов аргентинского клуба "Ривер Плейт" провалили допинг-тест

ТАСС, 23 июня. Допинг-пробы семи футболистов аргентинского "Ривер Плейта" дали положительный результат. Об этом сообщает аргентинский телеканал Cronica.

Среди игроков, в пробах которых было обнаружено запрещенное вещество гидрохлортиазид, оказались защитники Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, полузащитники Камило Майяда, Леонардо Понцио, Игнацио Фернандес, нападающие Себастьяна Дриусси и Лукаса Аларио.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему Дриусси проявлял российский "Зенит".

Дриусси выступает за "Ривер Плейт" с 2014 года. Всего в составе команды он провел 91 матч, отметился 25 голами и восемью результативными передачами.

"Ривер Плейт" является 36-кратным чемпионом Аргентины и трехкратным победителем Кубка Либертадорес. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в национальном чемпионате.