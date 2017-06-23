Лучшие спортивные студенческие клубы в восьми городах страны получат награды АССК

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России 23 июня наградит победителей конкурса спортивных студенческих клубов в восьми городах страны. Об этом ТАСС рассказали в пресс- службе АССК.

"Мероприятие проводится в Международный олимпийский день, и посвящено оно торжественному вручению сертификатов победителям конкурса на строительство спортивной площадки. Это будет зрелищный праздник, который пройдет 23 июня с участием спортивных клубов, представителей вуза, профессиональных спортсменов", - сообщил собеседник агентства.

Торжественные мероприятия пройдут в тех восьми городах, где расположены вузы - победители конкурса: в Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Севастополе, Курске, Владикавказе и Санкт-Петербурге. АССК планирует провести масштабный флешмоб, а также студенческие соревнования по сдаче нормативов студзачета АССК России - подготовке к ГТО.

Помимо спортивных мероприятий, АССК также проведет викторину. Участники должны будут ответить на вопросы, связанные с Олимпийскими играми и теми видам спорта, по которым АССК организует чемпионаты: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы. Победители получат подарки - спортивную атрибутику с символикой ассоциации. Награждать победителей конкурса и викторины будут титулованные спортсмены.

"Планируется пригласить на награждение олимпийских чемпионов, известных в данном регионе. Мы стараемся популяризировать достижения отечественных спортсменов, чтобы ребята-студенты их знали: именно на их примерах они учатся и формируют свою жизнь", - рассказали в пресс-службе ассоциации.

О конкурсе

Конкурс на строительство уличной спортивной площадки от АССК проводился во второй раз и проходил с марта по май 2017 года. В нем участвовало более 200 студенческих клубов из всех восьми федеральных округов страны. Победителя в каждом округе выбирало экспертное жюри, в состав которого входили не только члены ассоциации, но и представители федеральных министерств спорта и образования. Жюри анализировало деятельность клуба, а также оснащение представляемого вуза.

Для участия в конкурсе каждый студенческий спортивный клуб должен был пройти предварительный отбор. Непосредственно в конкурсе учитывалась повседневная деятельность клуба: активность, проведение мероприятий, их качество и количество. Как пояснили в пресс-службе, важным критерием также была активность клуба на мероприятиях, которые организует АССК - турнирах, чемпионатах, молодежных форумах.

"При выборе победителей учитывались многие объективные факторы: нынешнее состояние инфраструктуры вуза, месторасположение будущей площадки, обоснование необходимости ее возведения, а также насыщенность спортивной жизни самого студенческого спортивного клуба, участие активистов клуба в общественной деятельности ассоциации, работа по продвижению бренда спортклуба и информационная кампания его пиар-службы", - сообщили в пресс-службе.

Открытие площадок

АССК планирует открыть спортивные площадки одновременно во всех округах. Как сообщили в пресс-службе, предварительная дата мероприятия назначена на 16 сентября - "день рождения" ассоциации.

В прошлом году АССК России наградила победителей в ходе Всероссийского легкоатлетического праздника, посвященного "дню рождения" ассоциации, а в этом году награждение будет приурочено к открытию спортивных площадок.

АССК - это общероссийская молодежная общественная организация, главной целью которой является популяризация спорта и здорового образа жизни. Ассоциация регулярно проводит обучающие семинары, клубные турниры, организует дискуссионные клубы и спортивно-патриотические лагеря. Одним из ключевых направлений деятельности является проведение чемпионата АССК России: в прошлом году в нем приняло участие более 300 студентов из 16 столичных вузов.