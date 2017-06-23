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СМИ: ЦСКА намерен вернуть футболиста Мусу из "Лестера"

Спорт
23 июня, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Английский клуб готов продать нигерийца, если получит достойное предложение

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Ахмед Муса

Ахмед Муса

©  EPA/TIM KEETON

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нигерийский нападающий Ахмед Муса может вернуться в московский футбольный клуб ЦСКА из "Лестера". Об этом сообщает портал Bleacher Report.

Отмечается, что английский клуб готов продать 24-летнего футболиста, если поступит предложение, которое удовлетворит руководство "Лестера".

Муса перешел из ЦСКА в "Лестер" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в Английской премьер- лиге (семь - в стартовом составе) из забил два мяча. За армейцев он выступал на протяжении четырех лет, за это время он сыграл за московский клуб 168 матчей во всех турнирах, в которых забил 54 гола.

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