СМИ: ЦСКА намерен вернуть футболиста Мусу из "Лестера"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нигерийский нападающий Ахмед Муса может вернуться в московский футбольный клуб ЦСКА из "Лестера". Об этом сообщает портал Bleacher Report.

Отмечается, что английский клуб готов продать 24-летнего футболиста, если поступит предложение, которое удовлетворит руководство "Лестера".

Муса перешел из ЦСКА в "Лестер" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч в Английской премьер- лиге (семь - в стартовом составе) из забил два мяча. За армейцев он выступал на протяжении четырех лет, за это время он сыграл за московский клуб 168 матчей во всех турнирах, в которых забил 54 гола.