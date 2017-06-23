Генменеджер: Мозгов прекрасно впишется в систему игры "Бруклина"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов, обменянный из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лейкерс" в "Бруклин", прекрасно впишется в систему игры главного тренера команды Кенни Аткинсона. Такое мнение высказал генеральный менеджер "Нетс" Шон Марк, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Ранее "Лейкерс" объявили об обмене в "Бруклин" Мозгова и разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на драфте новичков 2017 года.

"Мы ради приветствовать Д'Анджело и Тимофея в нашей бруклинской семье, - сказал Маркс. - Тимофей - ветеран, который обеспечит хороший уровень игры как в атаке, так и в защите. Оба игрока прекрасно впишутся в систему игры Аткинсона".

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, "Бруклин" замкнул таблицу Востока с 20 победами.

Мозгов перешел в "Лейкерс" летом прошлого года из "Кливленда", став с клубом чемпионом НБА в 2016 году (наряду с другим российским центровым "Кавальерс" Александром Кауном они стали первыми россиянами- обладателями титула чемпиона лиги). Мозгов в сезоне-2016/17 сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора. В конце регулярного чемпионата россиянин по решению главного тренера Люка Уолтона лишился места в составе команды, при этом руководство клуба отмечало, что не намерено расставаться с Мозговым.