Промоутеры боксера Ковалева продолжают работу по оспариванию результата боя с Уордом

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры российского боксера Сергея Ковалева продолжают работу над подачей апелляции на результат его поединка с американцем Андре Уордом. Об этом ТАСС сообщила глава компании Main Events Кэти Дува.

"Наши адвокаты продолжают работу над подачей апелляции", - сказала она.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер и его команда считают, что удары были нанесены ниже пояса. Дува после боя сообщила, что они намерены опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.