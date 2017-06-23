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Промоутеры боксера Ковалева продолжают работу по оспариванию результата боя с Уордом

Спорт
23 июня, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня техническим нокаутом в восьмом раунде

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Сергей Ковалев (справа) против Андре Уорда

Сергей Ковалев (справа) против Андре Уорда

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры российского боксера Сергея Ковалева продолжают работу над подачей апелляции на результат его поединка с американцем Андре Уордом. Об этом ТАСС сообщила глава компании Main Events Кэти Дува.

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"Наши адвокаты продолжают работу над подачей апелляции", - сказала она.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер и его команда считают, что удары были нанесены ниже пояса. Дува после боя сообщила, что они намерены опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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