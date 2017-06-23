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Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018

Спорт
23 июня, 9:13 дата обновления: 23 июня, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года и завершится 1 марта 2018 года

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 будет приостановлен в период с 9 по 25 февраля на время проведения Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Данная пауза предусмотрена в проекте календаря лиги на будущий сезон. КХЛ направила проект календаря в клубы, официальная его презентация состоится 12 июля.

"Регулярный чемпионат стартует 21 августа 2017 года в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 года, - говорится в сообщении. - Каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей. В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января - 8 февраля) и проведения Олимпийских зимних игр 2018 года (9-25 февраля)".

Согласно проекту, плей-офф лиги стартует 3 марта и завершится 26 апреля, если финальная серия Кубка Гагарина закончится с максимальным числом игр (семь). Прошлый сезон КХЛ начался 22 августа 2016 года, "регулярка" завершилась 18 февраля. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 каждый из 29 клубов провел по 60 матчей.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

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