Тренер Емельяненко считает борьбу слабой стороной бойца Митриона

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Борьба является слабой стороной соперника российского бойца Федора Емельяненко американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Питер Тайссе.
Поединок Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.
"В стойке Митрион хорош. А вот в борьбе он слабее, именно в этом и есть его слабое место", - отметил Тайссе.
40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.