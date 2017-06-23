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Тренер Емельяненко считает борьбу слабой стороной бойца Митриона

Спорт
23 июня, 10:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В стойке американец боец действует хорошо, считает тренер Федора Емельяненко

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Борьба является слабой стороной соперника российского бойца Федора Емельяненко американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Питер Тайссе.

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Федор Емельяненко хочет досрочно завершить бой против американца Митриона

Поединок Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

"В стойке Митрион хорош. А вот в борьбе он слабее, именно в этом и есть его слабое место", - отметил Тайссе.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.

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